Sekretarz rady bezpieczeństwa Ukrainy: rosyjscy generałowie są w rozpaczy

Podkreślił, że według prognoz amerykańskiego wywiadu wojnę wygra Ukraina. - Wczoraj komisja wywiadu Kongresu USA przesłuchiwała szefów służb wywiadowczych i wszyscy przewidują, że odniesiemy zwycięstwo. Czy to będzie trudne? Tak, będzie to trudne, nie możemy lekceważyć wroga. On jest jak szarańcza - pełznie, pełznie, pełznie... Ale wiem na pewno, że przeżyjemy, bo to nasza ziemia - powiedział Daniłow.