Sekcja zwłok ujawnia: strażak, który brał udział w obławie nie utonął

Strażak zginał w zbiorniku wodnym Lepusz koło Gdyni. W tym płytkim bagnie szukał ciała poszukiwanego Grzegorza Borysa. Gdy płetwonurek nie wychodził z wody i nie dawał żadnych oznak, wyciągnięto go z wody. Bartosz B. był nieprzytomny. Natychmiast przewieziono go do Szpitala Miejskiego w Gdyni. Niestety życia strażaka nie udało się uratować.