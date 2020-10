Sejm zagłosował ws. wotum nieufności wobec Zbigniewa Ziobro

Po 5 minutach Zbigniewowi Ziobro odebrano głos. Wicemarszałek Sejmu przekazał, że czas wypowiedz ministra minął, ale da mu jeszcze pół minuty. Przewodniczący Solidarnej Polski oświadczył, że w pół minuty nie odniesie się do wniosku opozycji, po czym przeszedł do oskarżenia byłego premiera Donalda Tuska oraz jego współpracowników.

- Państwo to sprawczość, a to również wymagało poprawy. To nie domagało w latach do 2007, ale w latach 2007-2015 osiągnęło patologię (...). My potrafimy utrzymać niższy deficyt teraz niż wy kilka lat temu - przekonywał szef rządu. Morawiecki dodał, że zarówno w skali makro i mikro reforma sprawiedliwości się sprawdza i będzie kontynuowana.