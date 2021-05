Sejm zagłosował. Katarzyna Chmura trafi do KRS

- Sejm ma prawo do powołania 4 członków do KRS i ani jednego więcej. Wybór sędziów przez Sejm do Krajowej Rady Sądownictwa jest niekonstytucyjny (...). Obecna władza ,stojąc przed przepaścią prawną ,zamiast zrobić krok wstecz, idzie do przodu. Łamiecie zasadę praworządności, na szali są fundusze europejskie, które zaraz Polska może stracić - mówiła Kamila Gasiuk-Pihowicz (KO).