Sejm zablokował roszczenia o mienie bezspadkowe. Zdecydowana reakcja ambasady Izraela. "Niemoralne prawo"

Do sprawy nowelizacji kpa i reakcji Izraela odniósł się w rozmowie z portalem wPolityce.pl wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Według niego polityka Izraela zmierza do tego, by "wymusić" na Polakach zapłatę za mienie polskich obywateli, którzy zginęli w czasie niemieckiej okupacji i nie pozostawili spadkobierców.