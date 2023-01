Już gorąco w Sejmie. "Róża von Thun coś tam po niemiecku"

W piątek rozpoczął się ostatni dzień 70. posiedzenia Sejmu. Posłowie zajmują się m.in. projektem nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym. Już na samym początku obrad doszło do ostrej wymiany zdań. - Szczytem bezczelności jest zabieranie przez was wszystkich głosu z tej mównicy przy okazji tej ustawy. Przez wiele lat jeździliście do Brukseli, Strasburga, kłamaliście na temat Polski i Polaków - powiedział minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.