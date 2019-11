Sejm wybierze członków speckomisji. Kto w niej zasiądzie?

Sejm ma we wtorek wybrać członków sejmowej Komisji do Spraw Służb Specjalnych. Z nieoficjalnych informacji wynika, że PiS przedstawi czterech kandydatów: Waldemara Andzla, Michała Jacha, Marka Opiołę i Jarosława Krajewskiego. Opozycja zgłosi trzech. Będą to Adam Szłapka (KO), Maciej Gdula (Lewica) i Marek Biernacki (PSL - Kukiz '15).

Posłowie wybiorą skład komisji ds. specsłużb. Kto w niej zasiądzie? (PAP, Fot: Tomasz Gzell)

Sejm zdecydował o tym, że sejmowa komisja ds. specsłużb będzie liczyła siedmiu członków w ubiegłą środę. Nie zdecydowano jednak, kto w niej zasiądzie. Kandydatów poznamy dopiero we wtorek.

Według nieoficjalnych informacji PAP kandydatami z klubu PiS będą: Waldemar Andzel, Marek Opioła, Jarosław Krajewski i Michał Jach. Opozycję mają reprezentować Marek Biernacki z PSL - Kukiz '15, Adam Szłapka z KO i Maciej Gdula z Lewicy.

PiS chce także utrzymać stałe przewodnictwo w komisji. Zwyczajowo było ono rotacyjne - co sześć miesięcy zmieniał się przewodniczący i wiceprzewodniczący. Na przemian ze strony rządzącej i ugrupowań opozycyjnych.

Według nieoficjalnych informacji PAP, szef komisji najprawdopodobniej nie zmieni się - pozostanie nim, jak na koniec poprzedniej kadencji Waldemar Andzel (PiS).