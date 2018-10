Paweł Kukiz nie zrezygnuje z zasiadania w komisji ds. służb specjalnych. Mamy komentarz

- Nie będę w ogóle komentował tej sprawy, proszę pytać o nią pana Kukiza - mówi Wirtualnej Polsce Marek Opioła, przewodniczący sejmowej komisji ds. służb specjalnych. Poseł PiS rzuca słuchawką, gdy pytamy go o to, czy po swoich ostatnich wpisach na Twitterze Paweł Kukiz powinien stracić certyfikat dostępu do informacji niejawnych i zrezygnować z zasiadania w komisji.

Paweł Kukiz ma problemy. Ale z komisji zrezygnować nie chce (PAP, Fot: Marcin Obara)

Na pytanie o to, jakie powinny być dalsze losy Kukiza w komisji nie odpowiedzieli również zasiadający w niej posłowie PiS: Michał Jach i Jarosław Krajewski.

Gdy o ewentualną rezygnację pytamy samego Pawła Kukiza, ten odpisuje: - A z jakich powodów miałbym zrezygnować?

- Niektórzy dziennikarze i politycy zastanawiają się, czy aby na pewno powinien być pan dalej członkiem tej komisji i nadal posiadać certyfikat dostępu do informacji niejawnych - zauważamy.

- Wielu codziennie się zastanawia, jak za wszelką cenę znaleźć powody, bym jak najszybciej zrezygnował ze wszystkiego - odpisuje Kukiz i dorzuca uśmiechniętą emotkę ":)".

Polityk sugeruje zatem dość jasno, że sam z zasiadania w komisji nie zrezygnuje, choć niektórzy twierdzą, że sprawa jest poważna: Kukiz, lider trzeciej co do wielkości formacji w Sejmie, jest wiceszefem komisji do spraw służb specjalnych i ma certyfikat dostępu do informacji niejawnych. Zasadne jest zatem pytanie - czy polityk, który traci kontrolę nad sobą (Kukiz sam to w weekend poniekąd przyznał), powinien taki certyfikat posiadać? Z punktu widzenia interesu państwa - według niektórych - może być to niebezpieczne.

- Ktoś Kukiza może szantażować, ktoś może przejąć dane, jakie przechowuje na prywatnych nośnikach. Wiceszef komisji ds. specsłużb nie może tracić panowania nad sobą - komentuje były współpracownik Pawła Kukiza.

- Polityka to nie rock'and'roll, a to, że Paweł nawrzucał na "kolegów", to jest najmniejszy problem w tym wszystkim - dorzuca nasz rozmówca.

Sprawy partyjno-prywatne, a więc nie ma problemu

Są jednak i tacy, którzy problemu nie widzą. Jak choćby Marek Biernacki (PO), były szef MSWiA, minister sprawiedliwości i sekretarz stanu w KPRM oraz były koordynator ds. służb specjalnych. On także zasiada z Kukizem w sejmowej komisji. - Ja tu nie widzę problemu, by Paweł Kukiz nie mógł pracować w komisji ds. specłużb. Nie ujawnił publicznie żadnych informacji tajnych, a jego wpisy na Twitterze dotyczyły spraw, nazwijmy to, prywatno-partyjnych. Moim zdaniem nie musi rezygnować z zasiadania w komisji - twierdzi w rozmowie z WP Biernacki.

Poseł Adam Szłapka z Nowoczesnej, członek komisji ds. specsłużb, uważa inaczej - problem jest, a powinna zająć się nim Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. - Sprawa jest poważna, sądzę, że zajmie się nią przewodniczący komisji. Na tyle poważna, że nie można ot tak sobie spekulować i komentować w sposób czysto polityczny. Nie można tego zlekceważyć - mówi Wirtualnej Polsce polityk.

Nie jest zatem wykluczone, że Kukiz z komisji po prostu wypadnie. Wcześniej został z niej wykluczony poseł PiS Stanisław Pięta, którego romans ujawnił kilka miesięcy temu dziennik "Fakt". Obecnie komisja liczy siedmiu członków. Jej posiedzenia są niejawne.