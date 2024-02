Sejm sprawdzi Mariana Banasia. Audyt finansów w Najwyższej Izbie Kontroli

O szczegóły obecnego audytu zapytaliśmy Centrum Informacyjne Sejmu, ale do czasu publikacji nie otrzymaliśmy odpowiedzi. Co ciekawe, kontrolę budżetu NIK zaplanowano w 2023 roku. Z sejmowych stron wynika, że odpowiedni przetarg miał być w II kwartale 2023 r., a później w III lub IV kwartale. Ogłoszono go jednak 1 lutego br.