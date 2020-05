WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze wybory prezydenckie + 2 marek sawickiduda andrzej oprac. Anna Kozińska 1 godzinę temu Sejm przyjął ustawę ws. wyborów. "PiS sam się zorientuje, że nie jest do zrealizowania" "Cyrk" - tak w programie WP "Tłit" Marek Sawicki ocenił wtorkowe prace Sejmu nad projektem PiS dotyczącym wyborów prezydenckich. Ustawa została... Rozwiń czy w tej sytuacji w takim razie p … Rozwiń Transkrypcja: czy w tej sytuacji w takim razie po tym jak wczoraj wyglądał oprocentowanie tej nowej ustawy wyborczej czy obojętnie jaką będziemy nazywać Gdzie właściwie żadna z propozycji opozycji nie została wzięta pod uwagę senat powinien znów złośliwie przetrzymać tę ustawę 30 dni w senacie Panie redaktorze nie złośliwie przetrzymać wczoraj mieliśmy w sejmie swego rodzaju cybo bojąca w imieniu PiSu pani poseł Różycka Stachowiak powiedziała że zaprasza opozycję do uczciwej porządnej debaty na temat przedłożenia cmentarnego przedłożenia PiS po czym wezwała do natychmiastowego przejścia do drugiego czytania a w kolejnym wystąpieniem po drugim czytaniu do natychmiastowego przejścia do trzeciego czytania Więc jaka to była poza tym już dzisiaj widzimy że w tej ustawie jest wiele dziur łapy niebezpieczeństw i za chwilę sam PiS tak jak w przypadku tej ustawy podpisanej chyba 3 dni pana prezydenta za chwilę sam is zorientuję się że to co dał do senatu nie będzie możliwe do zrealizowania po jego powrocie i podpisze pana prezydent To dlaczego w takim razie wstrzymał się od głosu to co pogubił się nie wie czy to jest dobre ustawa czy to jest normalne że po prostu z tego typu grze trzeba uczestniczyć na zasadzie tylko i wyłącznie obserwatora bo wiemy do od naszych głosów wynik tego głosowania nie należał jeśli PiS podejmie refleksje że co prawie polskim ustawowe mechanizmy zarówno w Konstytucji jaki kodeksie wyborczym do uczciwego demokratycznego przeprowadzania wyborów to może to zrobić Natomiast jeśli ciągle uznaje że tak jak Konstytucyjny Sąd Najwyższy Państwowa Komisja Wyborcza również system wyborczy trzeba podporządkować oczekiwaniom i woli jednego prezesa z Nowogrodzkiej toczy zrobić to cię nie ma co łudzić że będzie i na to może tam gdzie opozycję nie może prezydent może wczoraj to prawda kosiniak-kamysz mówi że Duda tylko rapuje i występuje na Tik toku ale chyba wysłuchał tego a spotyka się i z marszałek sejmu i z marszałkiem senatu być może uda się wreszcie te pracę jakoś Dzięki prezydentowi Dudzie ucywilizować Panie redaktorze słusznie powiedział poseł czarny wczoraj że Polska potrzebuje prezydenta od pięciu lat Polska nie ma prezydenta Polska ma tylko prezydenta z Nowogrodzkiej który bezrefleksyjnie pod tuje wszystko do prezes Kaczyński trzeba jasno powiedzieć że wtedy kiedy tupnie nogą Władysław kosiniak-kamysz pan prezydent się budzi tak było sytuacji w rolnictwie i suszył to nigdy nie wypłaconej pieniędzy niewypłaconej za rok 2019 kiedy kosiniak-kamysz upomniał z trybuny sejmowej pana prezydenta złapał za wziął ministra rolnictwa i pojechali do sadu zobaczyć pochylić się z troską na trudno dolną polskich rolników to samo było wczoraj dzwonił że Come konsultacje z marszałek obsunięta o godzinę drugie czytanie kolejnej zł a ustawy No i oczywiście dalej wszystko dzieje się w twoim trybie Andrzej Duda nie jest ani do jakiegokolwiek zablokowania tego co robi Bo jest całkowicie zależny od woli prezesa i nie ma się co łudzić tylko sierpnia więc do Przemienienia pańskie nic się w Polsce nie zmieni przemienienie państw jest naprawdę symbolicznym świętem katolików i wierzymy że coś się 6 sierpnia ale to co jest mam przekonany że do 6 Sierpnia wybieramy jedną nowego prezydenta Panie redaktorze nawet jeśli nie wybierzemy potem już prezydentem nie będzie No dobrze ale w takim razie bo się trochę podładuje to w takim razie Andrzej Duda Andrzej Duda kogo bardziej Słuchaj Jarosława Kaczyńskiego kosiniaka-kamysza Bo w końcu nie wiem na czyje wezwanie inaczej to pani bardziej reaguje Panie redaktorze Może reaguje na kąpanie Władysława kosiniaka-kamysza to widać kogo się boi władysł jest nadzieją dla Polski o tym wie Andrzej Duda że to a Władysław kosiniak-kamysz zastąpi go 6 sierpnia jeśli nie to parę miesięcy później na tym urzędzie natomiast jedno jest szóstego sierpnia niezależnie od tego czy wybory odbędą się czy nie kadencja prezydenta Andrzeja Dudy szczęśliwie dobiega końca i trzeba to powiedzieć raz na zawsze natomiast czy to do wyboru po szóstym sierpnia czy przed 6 Sierpnia prezydentem Andrzej Duda ich nie będzie tylko czy samo zaklinanie rzeczywistości Wystarczy bo jak patrzę w ostatnie sondaże to raczej jeżeli już ktoś miałby wygrać z Andrzejem Dudą to Szymon Hołownia jak a nie kosiniak-kamysz panie redaktorze Szymon Hołownia jest kandydatem sezonowym jak ogórek skończy się sezon na ogórki skończy się Szymon Hołownia więc zanim wybory sezonowość minie natomiast kosiniak-kamysz nie można młody ale już doświadczonej polityk doktor nauk medycznych pewnością jest kandydat bardziej przygotowanym odpowiedzialnym i Polska potrzebuję rzeczywiście samodzielnego zdecydowanego kandydata a nie kolejnego aktora kabareciarza kraj Polska to nie kabaret