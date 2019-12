Sejm przyjął uchwałę ws. Olgi Tokarczuk. Był sprzeciw

Posłowie przegłosowali uchwałę, w której wyrazili uznanie dla Olgi Tokarczuk. Uchwała przypomina, że polska literatura po raz piąty została wyróżniona Nagrodą Nobla. Za uczczeniem osiągnięcia pisarki głosowało 406 posłów, przeciw był jeden, a 17 wstrzymało się od głosu.

"Do Henryka Sienkiewicza, Władysława Reymonta, Czesława Miłosza, Wisławy Szymborskiej dołączyła w 2019 roku Olga Tokarczuk" - czytamy w uchwale.

W uchwale zacytowano również słowa samej Tokarczuk. "Chciwość, brak szacunku do natury, egoizm, brak wyobraźni, niekończące się współzawodnictwo, brak odpowiedzialności sprowadziły świat do statusu przedmiotu, który można ciąć na kawałki, używać i niszczyć. Dlatego wierzę, że muszę opowiadać tak, jakby świat był żywą, nieustannie stająca się na naszych oczach jednością, a my jego - jednocześnie małą i potężną - częścią" - piszą posłowie.