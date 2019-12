28. finał WOŚP. Olga Tokarczuk przekazała wyjątkowy przedmiot

- Usłyszałem i nie wierzyłem - powiedział Jurek Owsiak. Tak zareagował na informację o tym, że Olga Tokarczuk włącza się w aukcje WOŚP. W jego ręce przekazała przywiezioną ze Sztokholmu pierwszą replikę medalu noblowskiego.

Mowa o replice medalu noblowskiego - pierwszej z trzech. Jest ręcznie wykonana z brązu i pokryta złotem. - Żeby medal przyczynił się do wszystkiego, co robicie. Jestem szczęśliwa, że mogę to zrobić - zaznaczyła Tokarczuk