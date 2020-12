Sejm odrzuci budżet UE? "To jest możliwe"

Premier Mateusz Morawiecki, a także prezes PiS Jarosław Kaczyński, mimo że cieszą się z zawartego kompromisu ws. budżetu UE, nie wykluczają, że nie jest to jeszcze koniec batalii w tej sprawie. Przewidują też, że jeśli unijni politycy nie będą się wywiązywać z zawartych ustaleń, to Sejm może nie ratyfikować budżetu UE. - Myślę, że to jest możliwe - odparł pytany o to w programie "Tłit" wiceminister klimatu, polityk Solidarnej Polski Jacek Ozdoba. - Mam nadzieję, że cały czas u sterów Polski będą politycy, którzy dbają o interes Polski, jej niezależność i suwerenność - stwierdził pytany o słowa prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, dotyczące Mateusza Morawieckiego. Prezes PiS stwierdził, że bardzo by chciał, by ten pełnił funkcję premiera do końca kadencji. Polityk Solidarnej Polski, dopytywany, jak mu się współpracuje z premierem, z którym on i jego ugrupowanie nie zgadza się w sprawie porozumienia w kwestii budżetu UE odparł, że nie ma z nim bezpośredniego kontaktu. - W wielu sprawach mam inny pogląd niż premier, ale na tym polega bogactwo Zjednoczonej Prawicy - dodał wiceminister Jacek Ozdoba.

