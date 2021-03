Sejm o informacji o działalności TK. Julia Przyłębska znowu była nieobecna

TK przedstawił pisemną informację o swojej działalności za 2019 r.

Trybunał Konstytucyjny w 2019 r. wydał 31 wyroków oraz 39 postanowień o umorzeniu postępowania. W 74 proc. przypadków uznano, że co najmniej jeden przepis jest niezgodny z ustawą zasadniczą. W 26 proc. przypadków spraw złożono zdania odrębne do wyroku TK. W sumie do rozpoznania merytorycznego skierowano 155 spraw. Wydano też 3 postanowienia sygnalizacyjne.