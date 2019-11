WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Wideo Najnowsze sejm + 3 mateusz morawieckimichał szczerbaelżbieta witek 1 godzinę temu Sejm. Mateusz Morawiecki kontra Elżbieta Witek. Michał Szczerba komentuje Mateusz Morawiecki przekroczył o 8 minut czas, który miał na wystąpienie poprzedzające dymisję rządu. Marszałek Elżbieta Witek trzykrotnie... Rozwiń No przede wszystkim poseł debiutan … Rozwiń Transkrypcja: No przede wszystkim poseł debiutanta tak Jest premier morawiecki No musisz Że Polecenia marszałka się wykonuje Polecenie wykonuje To może mógł Pewnego rodzaju sankcja również Co w przypadku miliardera ja Jestem Może nie ale w 1000000 Chociaż gdyby podgrzać podawac wartość działek Pokazuje Tom Jest miliard Ale mówiąc Google jest bardzo wprost No było to bardzo nie fajne bo Było to pierwsze posiedzenie I naprawdę premier Uporządkowany 15 minutowe wystąpienie sobie przy Wcześniej A nie fantazjować tak jak wczoraj chwaląc banasia za reform Administracji Skarbowej chociaż wszyscy U siebie Grupę Vectra się okazała Mafia Ale Pana zdaniem marszałek z ramienia Prawa i Sprawiedliwości lepiej traktuje przedstawicieli partii Ani Posłów opozycji jak pana przy No mam nadzieję że ten gorszy i lepszy sort który występował w poprzedniej kadencji nie będzie miał miejsca Ale przypomnijmy ja mi zabrano moje uposażenie Poselska Blisko 2000 Za 37 Przekroczenia wystąpień A miałem tylko minut A przecież mówiłem o ważnej sprawie bo to Chodziło o wybór sędziego dublera 15 Grudnia 2015 rok Dzisiaj wiemy że to była sprawa zasadnicza AGD Wzbudzała kontrowersje i Zuza A może pani marszałek Witek jest bardziej liberalny marszałkiem bardziej otwartym na parlamentarzystów imię Zrobimy Myślę że premier poseł mu Powinien Prostu nauczyć regulaminu Jeżeli jest wyznaczony czas Powinien go przez Mam wrażenie że Są lepsi i gorsi są bardziej uprzywilejowani Pamiętam cały Jarosława Kaczyńskiego który wchodził Bez żadnego trybu z czego był dumny z kim się chwali Pamiętam również że używał stylów nie parlamentarnych nazywając nas zaciski Me More Za co go nie spotkało jakikolwiek A wczoraj prezes Kaczyński w dość koncyliacyjnym wystąpieniu zdaje się Ogłaszał koniec Totalne i powiedział że liczy na współpracę z opozycją pan wieży tego typu Czy to była tylko Taka gra pod publiczkę tak pierwsze posiedzenie sejmu więc musimy mówić miłe słowa Oczywiście padał również Strony Antoniego Macierewicza ale właśnie prezes PiSu zaskoczył pana Ile Kaczyński z wytrawnym W polity Friko Przecież Czysty pragmatyzm Chciał w z Przesłanie Dudy takie bardziej koncyliacyjne Bo zależy mu na wyborach Dzisiaj Że senat który jest w rękach Ops Prezydentura która jest w rękach Bilansuje tą Gwarantuję tą władzę A co z również oznacza że on totalną władzę będzie po