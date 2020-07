Sejm, po wyjątkowo długiej kampanii prezydenckiej, nadrabia zaległości. W napiętym środowym terminarzu znalazło się m.in. głosowanie nad kandydatami do komisji ds. pedofilii.

Po głosowaniu nad drugą kandydaturą marszałek Sejmu musiała kilkakrotnie wyłączać mikrofon. Elżbieta Witek padła bowiem ofiarą ataku śmiechu. Wyjątkowo dobry humor prowadzącej obrady mógł być zasługą polityków Lewicy siedzących w pierwszych ławach - to w ich stronę kilkukrotnie patrzyła marszałek.

Sejm. Marszałek Elżbieta Witek znów ofiarą ataku śmiechu

To nie pierwszy raz, kiedy Elżbieta Witek nie mogła powstrzymać śmiechu podczas prowadzenia obrad. Wcześniej przydarzyło jej się to 20 czerwca w trakcie debaty nad bonem turystycznym. - O tej godzinie to się nazywa głupawka - wyjaśniała wtedy marszałek Sejmu.