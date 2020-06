Sejm. Marcin Kierwiński o Jarosławie Kaczyńskim. "Ginie obraz starszego, kulturalnego pana"

Dlaczego sprawa sprowokowała liście Jarosława Kaczyńskiego i zachowa liście zachowywali się tak że to jest niegodne polskiego Sejmu o czym mówił między nimi Adam Bielan moja Pan marszałek Bielan stara się odwracać kota ogonem wszystko jest jasne nim gorsze sondaże Andrzeja Dudy i bardziej nerwowa kampania PiS to tym bardziej wulgarny Jarosława Kaczyńskiego to bardzo Zresztą typowe dla Jarosława Kaczyńskiego jak puszczają mi nerwy to ginie całkowicie ten obraz kulturalnego starszego pana pojawiają się tego jak ta wczorajsza Czyli to już drukujecie plakaty z cytatem że jesteście Hanką koło tą co raczej bo to o co mówi Kaczyński to jest jedno to oczywiście bardzo smutne że tej klasy polityka polityk który rządzi polskim prezydentem i polskim premierem nie potrafi zachowywać się kulturalnie tylko nie to jest najbardziej smutne smutne jest to co PiS Jarosław Kaczyński robią z Polską W jaki sposób niszczą tak naprawdę fundamenty polskiej demokracji w jaki sposób zajmują się władzom dla samej władzy a nie problemów Polaków Adam Bielany gdy go pytałem mówi że nie widzi powodów żeby Jarosław Kaczyński przepraszał A czy pan jako człowiek platformy oczekuje że Jarosław Kaczyński przeprosić za wczorajsze wieczorne słowa hołocie ten mój ten poziom oczekiwań wobec Jarosława Kaczyńskiego jest bardzo bardzo niski Jeżeli miałbym oczekiwać to oczekiwałbym że Jarosław Kaczyński przeprosił Polaków za to gdy dzielił ich na lepszy i gorszy sort jeżeli chodzi o posłów opozycji Wie pan jak Jeżeli ktoś zachował się tak jak Jarosław Kaczyński wczoraj to jest oczywiste kulturalnie w takich sytuacjach mówią Przepraszam puściły mi nerwy To było niepotrzebne No ale PiS woli iść brnąć w to to chamstwo bo to było chamstwo po prostu nic więcej to mówi pan że ma pan od Jarosława Kaczyńskiego ale premiera morawieckiego do pozycji Ma dość duże oczekiwania o czym wczoraj słyszeliśmy będzie się pan uczył na przykład języka polskich interesów wczorajsze bo to chyba szerzej trzeba skomentować wczorajszy wniosek pana premiera morawieckiego O tak zwane wotum zaufania tak naprawdę pokazuje w stu procentach o co chodzi tej tej władzy już obywatele nie są do niczego potrzebni Ta władza zadowala się sama własnym poparciem Proszę zwrócić uwagę że zorganizowano wczoraj debaty nad wotum zaufania rządu debatę w której pan morawiecki mówił przez wiele wiele minut nie mówił o problemach Polaków tylko zajmował się opozycją zajmował się kampanią Wyborczą nie a posłom opozycji dane minucie na pytanie co to jest za władza która boi się w polskim parlamencie rozmawiać o realnych problemach pan premier morawiecki wczoraj pokazał tylko pani czy ja widzę te na obraz strachu w całym pisze Nawet rozmowa z moim szacownym poprzednikiem którą pan przed chwilą prowadził proszę zwróć uwagę Przecież tam w każdym zdaniu było trzasko Trzaskowski do Trzaskowski to nawet mi nie dwa razy dostało się od pana bielana widać że my jesteśmy tak naprawdę teraz Głównym celem zainteresowania nie Polacy nie rozwiązywanie problemów Polaków tylko atakowanie opozycji i taka właśnie jest ta władza