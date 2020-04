WP Wiadomości Poczta TV ONLINE Program TV Menu Koronawirus informacje

Wideo Najnowsze aborcja + 2 robert biedrońtłit oprac. Anna Kozińska 1 godzinę temu Sejm ma zająć się tematem aborcji. Robert Biedroń ostrzega Jarosława Kaczyńskiego Posłowie po świętach mają zająć się projektem dotyczącym aborcji. - To obrzydliwa próba odwrócenia uwagi od wszystkich ważnych problemów,... Rozwiń w takim czasie kiedy w sposób bard … Rozwiń Transkrypcja: w takim czasie kiedy w sposób bardzo wymowny rozumiemy potrzeby ochrony i zdrowia życia to jest bardzo ważne sygnały na równi potraktować życie zarówno osób zdrowych jak i tych u których podejrzewane jest niepełnosprawność mówi Kaja Godek tłumacząc dlaczego zaraz po świętach same powinien zajmować się ustawą o aborcji obrzydliwa próba odwrócenia uwagi od ważnych problemów z którymi żyją dzisiaj polskie rodziny to nie jest moment na to żeby tak drastyczne nieludzkie niehumanitarne projekty trafiały do pod obrady sejmu posłowie powinni zająć się dzisiaj ratowaniem życia ludzi którzy tutaj żyją którzy potrzebują pomocy którzy potrzebują państwa które będzie odpowiedzialne to co robi PiS to jest cyniczna gra na odwrócenie uwagi od ich nieudolności od nieudolności tego rządu który nie jest a nie ratować miejsc pracy ratować film nie wspiera samorządów i służby zdrowia Może właśnie to jest ten moment kiedy Prawo i Sprawiedliwość czy prawica może przez forsować się tego typu ustawę bo w tym momencie raczej nie istnieje że kobiety licznie wyjdą na ulicę w czarnym proteście ale kobiety już raz pokazały jak zwyciężać mamy i ostrzegam Kaczyńskiego żeby nie grał z losem że jeżeli ją wkurzy kobiety to różne sytuacje mogą się uda bo na przypominam Kaczyński raz tylko podczas ostatnich lat się powstrzymał od swoich szaleńczy decyzji kiedy kobiety podczas czarnych protestu wyszły masowo i solidarnie na ulicę wystraszył się tych kobiet Jeżeli zadrży Z kobietami to Jarosławie naprawdę nic się nie uchroni Nawet kot