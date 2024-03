Sejm ma zająć się aborcją. Episkopat zabrał głos

"Nawiązując do projektów prawnych, dotyczących zmiany warunków ochrony życia dzieci nienarodzonych oraz zdrowia ich matek, złożonych przez różne środowiska polityczne w Sejmie RP, zwracam się z apelem do wszystkich ludzi dobrej woli - tak wierzących, jak i niewierzących - o głęboką refleksję i ochronę wartości jaką jest życie człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci" - napisał abp Gądecki.