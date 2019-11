Sejm. Klaudia Jachira domaga się zmiany ws. całowania w rękę

Niecodzienny apel posłanki Platformy Obywatelskiej. - Nigdy w mojej karierze zawodowej nie spotkałam się z tak wielką potrzebą całowania po rękach. To jest naruszanie mojej strefy intymnej - stwierdziła Klaudia Jachira. I zaapelowała o zmianę.

Sejm. Posłanka Klaudia Jachira (PO-KO) (PAP, Fot: Leszek Szymański)

Na marginesie pierwszego burzliwego posiedzenia Sejmu w czwartek, zainaugurowano pierwsze spotkanie w ramach Parlamentarnego Zespołu Praw Kobiet. Pod koniec spotkania głos wzięła Klaudia Jachira.

- To jest takie na marginesie, trochę pół żartem, pół serio, bo mam świadomość, że są ważniejsze problemy, z jakimi Polki mają do czynienia - zaznaczyła na wstępie warszawska posłanka. - Ale to grono jest idealne by poruszyć kwestię całowania rąk w Sejmie - dodała.

Jak relacjonuje "Gazeta Wyborcza" po wyznaniu reprezentantki Koalicji Obywatelskiej wśród członkiń gremium zapanowało poruszenie. "Niektóre uśmiechnęły się, inne pokiwały głowami, a posłanka Małgorzata Prokop-Paczkowska (Lewica) klasnęła w ręce" - opisuje dziennik.

Posłanka PO kontynuowała wywód. Stwierdziła, że w swojej karierze zawodowej (z wykształcenia aktorka - przyp. red.) nigdy nie spotkała się z tak wielką potrzebą całowania po rękach. - To jest dla mnie naruszenie mojej cielesności. Mówi się, że molestowanie zaczyna się, gdy kobieta czuje dyskomfort. Ja go odczuwam - przyznała Jachira. - Realnie mnie to brzydzi. Zróbmy coś z tym, błagam - dodała.

Pozytywnie do pomysłu posłanki PO odniosły się reprezentantki Lewicy. - Ja już od wielu lat z tym walczę. Ściągam tę łapę w dół. Jak mam kumpla, którego lubię, to mu dam buziaka po prostu. Ale nie, żeby ktoś mnie zmuszał. To wcale nie jest okazywanie szacunku - przyznała Małgorzata Sekuła Szmajdzińska.

Według Wandy Nowickiej (przewodniczącej grupy) "jeśli wszystkie członkinie tego doznają", to znaczy że sprawa jest ważna.

