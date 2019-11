Klaudia Jachira miała zostać zaatakowana w pociągu. Posłanka, która 12 listopada ma zostać zaprzysiężona, napisała tweeta, z którego wynika, że padła ofiarą słownej napaści. "Podchmielony pasażer po pewnym czasie wyciągnął dłoń" - napisała Jachira.

Jachira relacjonuje, że została zaczepiona przez "lekko podchmielonego" mężczyznę w Warsie. Po tym, jak upewnił się co do jej tożsamości, zaczął ją wulgarnie obrażać i chciał wyrzucić z restauracyjnego wagonu. "Moja mama w szoku, pracownik Warsu przerażony" - napisała.

Klaudia Jachira twittuje o napaści w pociągu. Jechała z mamą

Wtedy w napastniku miało dojść do przemiany. Przyszedł w towarzystwie kolegi i kierownika pociągu i powiedział: "przepraszam, nie powinienem się tak zachowywać". Z relacji Jachiry wynika, że mężczyzna z uznaniem wyraził się o jej mandacie sejmowym i poprosił, by "zrobiła tam coś dobrego". "Dojeżdżamy do stacji Częstochowa... Czyżby Cud pod Jasną Górą? Jeśli tak, to ja to kupuję, oby było takich jak najwięcej." - napisała.