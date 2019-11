Klaudia Jachira zaskakuje. "Podam rękę Jarosławowi Kaczyńskiemu"

Świeżo upieczona posłanka Koalicji Obywatelskiej zaskakuje. Klaudia Jachira zapowiedziała, że poda rękę prezesowi Prawa i Sprawiedliwości. - Jeśli dojdzie do takiej sytuacji, to nie będę miała z tym problemu - przyznała parlamentarzystka.

Posłanka musiała zmierzyć się także z serią niewygodnych pytań. Wśród z nich znalazło się tę podstawowe - dlaczego Koalicja Obywatelska zdecydowała się umieścić ją na listach. - Dla mnie to był pewien etap, myślałam o starcie, ale późno podjęłam tę decyzję. Pierwsze rozmowy prowadziłam z Zielonymi, bo bardzo blisko mi do ich postulatów. To właśnie oni umożliwili mi kontakt z Grzegorzem Schetyną - przyznała Jachira.

Posłanka Platformy Obywatelskiej zapowiedziała, że w nowej kadencji parlamentu będzie "walczyć o lepszą Polskę". - Uważam, że jestem poważna, bo poruszałam przez 4 lata i nadal poruszam ważne tematy. To, że używam do tego takiej formy, jak satyra, ironia, to tylko po to, żeby mój przekaz był bardziej czytelny- stwierdziła Jachira. Wśród tematów, które zamierza poruszyć przy Wiejskiej wyliczyła m.in.: bezpieczeństwo pieszych, polityka ekologiczna oraz program bezpłatnych żłobków.