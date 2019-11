WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze tomasz machała + 2 klaudia jachira#Newsroom 1 godzinę temu Klaudia Jachira: Jarosław Kaczyński nie mógłby mnie pocałować w dłoń Klaudia Jachira powiedziała w programie #Newsroom, że nie chciałaby, by Jarosław Kaczyński pocałował ją w dłoń. Posłanka KO tłumaczy, że... Rozwiń Jedna rzecz którą chyba Panią z Ja … Rozwiń Transkrypcja: Jedna rzecz którą chyba Panią z Jarosławem Kaczyńskim Zobaczymy zobaczymy Sytuację która miała w tym Która się zdarzyła I Tak tak tak jest Katarzyna Piekarska Podpisy Którzy na mogliby przystąpić do sejmowego Zespołu przyjaciół Przyjaciół zwierząt Część Jan dwukrotnie udało W rękę łączy No jeżeli jest W tym samym zespole zespole to jak najbardziej jesteśmy w tym samym bloku Całowania nie ale Uważam że jest to niepotrzebne eksponowanie płci tak jak ja nie całuj Tak masz Nie czuję tego że Całować moją rękę natomiast Na rękę ich I mam nadzieję że Że tak Naprawdę Do spraw zwierząt Bo jest wiele do zrobienia tak Futerkowe Wreszcie które prezes Kaczyński kiedyś deklarował Albo inaczej Wróćmy pracę żeby Zwierzęta nie A czy pani zdania w Jarosławcu To nie mi oceniać ja nie znam na tyle pana pana Poproszę Kaczyńskiego Zespole Kilkakrotnie natomiast Słowacja No właśnie zaczynam i nie pokazał tego że kochasz zwierzęta jest Partia rządząca Dopuszczę dopuszczała do maso Do masowego Zabijanie Tak jeżeli nawet wycinka Sprawia że zwierzęta pogarsza się Lasach To tak naprawdę Ja bym chciała że po Ja bym w ogóle chciała żeby za takimi wzniosłymi czy na Słowami symbolami prawa i Szły i mam nadzieję że takie Będą takie które będziemy mogli wspólnie zrealizować to powiedz Z tymi tym czy ja nie mogę powiedzieć że powinien bo to moim zdaniem Dlaczego nie wie pan jak w ogóle uważam że jako Posłowie którzy Musimy się dużo Od tych doświadczonych stażem ale także myślę że możemy Takie nasze nowe spojrzenie na trampolinę