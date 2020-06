Sejm. Klaudia Jachira do Mateusza Morawieckiego: Zachowujecie się jak okupanci

Wystąpienie posłanki Koalicji Obywatelskiej już od początku mocno uderzało w rządy Zjednoczonej Prawicy. - Szeregowy pośle Kaczyński, panie marszałku, panie premierze. Jak brakuje maseczek, to wiecie, że trzeba zwrócić się do instruktora narciarstwa. SMS i powstaje wianuszek zaprzyjaźnionych firm - mówiła Klaudia Jachira.

Sejm. Klaudia Jachira: Was kryzys nie dotyczy

Jak zaznaczyła, "tak działa państwowa mafia". - Nawet podczas pandemii. Cicho, sprawnie i niestety bardzo drogo dla podatnika. Wiadomo, że jak ktoś szuka roboty, nie ma kwalifikacji ale należy do PiS-u, to spółki Skarbu Państwa stoją przed nim otworem, byle tylko umiał się przeżegnać - kpiła posłanka KO.

Klaudia Jachira zwróciła się też do rządu Mateusza Morawieckiego o przyznanie się, do braku planu na działanie wobec kryzysu, który jest skutkiem epidemii koronawirusa. - Jesteście bezradni wobec kryzysu, bo was ten kryzys po prostu nie dotyczy. Opływacie w dostatki, a obywatele bez pomocy mądrego rządu cierpią - mówiła.

Sejm. Kaludia Jachira: Zachowujecie się jak okupanci

Posłanka Jachira stwierdziła też, że rząd Mateusza Morawieckiego dzieli naród, zamiast go jednoczyć. Polityk wezwała też rządzących do ujawnienia majątków żon. To nawiązanie do Łukasz Szumowksiego i ustawy antykorupcyjnej, która wymaga, by osoby sprawujące funkcje publiczne podały w oświadczeniu stan swojego majątku, majątku wspólnego i opisały działalność gospodarczą współmałżonka. O ile samo złożenie oświadczenia jest obligatoryjne, o tyle jego ujawnienie w wielu przypadkach jest już dobrowolne.