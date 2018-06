Sejm Dzieci i Młodzieży przesunięty. Marszałek Senatu Stanisław Karczewski ma na niego pomysł

Marszałek Senatu musiał zmierzyć się z pytaniami, które niecodziennie zadawane są politykom - między innymi o ulubione dowcipy, kolor samochodu czy psa. Stanisław Karczewski mówił dzieciom o Sejmie Dzieci i Młodzieży. Planuje powiększyć grono uczestników.



Ku rozczarowaniu dzieci Sejm Dzieci i Młodzieży nie odbędzie się jak co roku 1 czerwca w Sejmie. Marszałek Senatu potwierdził to, co przedstawiciele rządu mówili już wcześniej - wydarzenie przesunięto na wrzesień. I Stanisław Karczewski chce mieć w nim swój udział.