Sejm. Debata po wniosku Mateusza Morawieckiego o wotum zaufania

- Czemu pan premier nie wspomniał o stadninie w Janowie, o milionie aut elektrycznych, zniszczyliście Alior Bank, za co się nie zabierzecie, to zepsujecie - mówił w Sejmie Borys Budka.

Lider Platformy Obywatelskiej uznał, że "to, co premier przed chwilą powiedział, to była farsa, próba przykrycia nieudolności tego rządu". - Dzisiaj, gdyby pan był człowiekiem honoru za Szumowskiego, za Banasia, podałby się pan do dymisji - stwierdził.