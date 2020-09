Sejm. Chaos w Zjednoczonej Prawicy. Joachim Brudziński "radzi" koalicjantom PiS

Do koalicjantów apelował także wicemarszałek Sejmu z PiS. - Jeśli sytuacja się nie zmieni, to może dojść do rekonstrukcji bez koalicjantów- zapowiedział Ryszard Terlecki. Szef największego klubu parlamentarnego dopytywany o rząd mniejszościowy, stwierdził, że "to jest niemożliwe". - Najwyżej pójdziemy na [przedterminowe] wybory. Oczywiście sami - wyznał wprost polityk.