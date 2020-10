Sejm. Barbara Nowacka uderza w prezesa PiS: oskarżam cię, Jarosławie Kaczyński

We wtorek rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Sejmu. Doszło do kilku incydentów, a na salę wkroczyć musiała Straż Marszałkowska. - Oskarżam was o odbieranie kobietom człowieczeństwa - mówiła Barbara Nowacka w kierunku polityków PiS. Posłanka KO w mocnych słowach zwróciła się też bezpośrednio do Jarosława Kaczyńskiego.

Sejm. Barbara Nowaka uderza w prezesa PiS: oskarżam cię Jarosławie Kaczyński (Getty Images)