Wideo Najnowsze Andrzej Duda + 6 aleksander kwaśniewskiwybory prezydenckiesejmpismarszałek seniorkonfederacja oprac. Krystian Winogrodzki 1 godzinę temu Sejm. Aleksander Kwaśniewski pominięty podczas przemówienia. "Było przykro" Marszałek senior podczas pierwszego posiedzenia Sejmu nie wymienił byłego prezydenta. - Przykro było. Powinienem być powitany. Zostało to... Rozwiń Panie prezydencie W nawiązaniu do … Rozwiń Transkrypcja: Panie prezydencie W nawiązaniu do wczorajszych wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy a zwłaszcza Antoniego Tam doszło do pewnego rodzaju wpadki a nie wiem czy uznaje to pan za celowo Pomyłka czy też nie Marszałek senior Antoni Macierewicz zapomniał o panu wspomnieć pana przed Przed Izbą wyższą pan się poczuł dotknięty Tym właśnie działaniem pana marszałka z Przykro było w końcu tych byłych prezydentów nie ma tak wiele Nie powinienem być powitany no ale Zostało to naprawione Dzięki Włodzimierzowi czas temu który zwrócił na to uwagę panu Witam później to i tak nie ma Senior tak Temat Uważam że Tak ale nie doszukuje się pan tutaj celowych złych intencji ze strony zwłaszcza marszałka seniora Doszukuje się choć powiem szczerze to co mnie zaskoczyło A to myślę było celowe to to że zarówno marszałek jak i pan prezydent który witał nie ma Playlista powitań była bardzo długo No nie nie nie zauważyli obecności na 3:00 Czyli prezesa sądu najwyższego Trybunału Konstytucyjnego To było dziwne bo Przy takiej okazji jak inauguracja pa Powitanie tych Którzy stanowią władzę inną bo są Ale Najwyższa Moim zdaniem Ale nie ma pan pretensji Dom prezydenta Jakieś pretensje można mieć dostałem powitany A jak pan ocenia to wystąpienie to był bardzo koncyliacyjny nastawienie takie stricte prezydenckie chyba obliczone już na Prezydenckie pan też miał takie wrażenie słuchając wystąpienia obecnie głowy państw Prezydent doskonale zdaję sobie sprawę że do wyborów jest mało Nie że jego szansa polega na tym że no Przesunąć się W stronę tego elektoratu bardziej cena Nie stąd i koncentracyjny to I stąd ten gest na Podania ręki Nie będzie na pewno Wielokrotnie w kampanii wykorzystywał Niepodania Nie we wszystkim Grób Także nie nie To był zamysł Ja rozumiem Tej sprawie Vulture No właśnie ale niektórzy twierdzą że to była ustawka z Antonim Macierewiczem Myślę że prezydent miał wygłosić takie koncyliacyjne przemówienia Antoni Macierewicz miał wygłosić Tak żeby Andrzej Duda jeszcze lepiej nad Wypad Tego nie Pierwsze wystąpienie Marszałka seniora Buk Nie nie To nie Tchibo ustawka Nie mam pojęcia natomiast Wydaje mi Że te wczorajsze Wystąpienia dobrze charakteryzują Od której jest Mianowicie z jednej strony Chęć przesunięcia się nieco w stronę To szczegół Wyborów Czyli wystąpienie prezydenta Dudy A z drugiej strony No problem który pojawił się po raz pierwszy dla pis-u Ktoś dalej od nich na prawej stronie ktoś bardziej radykalny Używający jeszcze twardszego język Czy konfedera Myślę że Tłumacz Poszukiwacz się pewnego planu że o ile wystąpienie prezydenta było Bardziej ludzi umiarkowanych to wystąpienie marszałka seniora Dla tych którzy No niezadowoleni z braku radykalizm Nie pisze mogliby pójść trochę konfede Jeżeli taki był zamysł No to No to to można jakoś tam zrozumieć choć w moim przekonaniu to dla wystąpienia stały wobec siebie tak byś tak