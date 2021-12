Sędziowie z zakazem wspierania Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. "Okrutne, złe i podłe stanowisko"

"Wspieranie działalności charytatywnej, co do zasady słuszne społecznie, może, w przypadku sędziego, budzić wątpliwości co do jego bezstronności" - stwierdziła wczoraj Krajowa Rada Sądownictwa. Orzekający uważają, że chodzi o zbliżającą się zbiórkę na WOŚP.