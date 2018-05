Sędzia uniewinnił działaczy KOD. Umorzono postępowanie dyscyplinarne wobec Dominika Czeszkiewicza

Sędziemu Dominikowi Czeszkiewiczowi dwa zarzuty postawił prezes Sądu Okręgowego w Suwałkach. Sędzia od początku twierdził, że sprawa ma charakter polityczny.

Sędziemu, który uniewinnił działaczy KOD , zarzucono, że wyznaczył przesłuchanie ofiary napaści na zbyt odległy termin. Dominik Czeszkiewicz otrzymał sprawę 17 stycznia, a termin przesłuchania wyznaczył na 26 stycznia. Jednak po interwencji prokuratury przesłuchanie w sądzie odbyło się 18 stycznia. Drugi zarzut dotyczył tego, że sędzia nie podnosił swoich kwalifikacji, co przyczyniło się do uchylenia przez sąd wyższej instancji 8 jego spraw.

Zarzuty Dominikowi Czeszkiewiczowi postawił prezes sądu, który został nominowany na to stanowisko przez ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę . Jak dowiedziało się Radio ZET, sąd dyscyplinarny właśnie umorzył postępowania wobec sędziego.

Dominik Czeszkiewicz uniewinnił działaczy KOD w procesie o zakłócania otwarcia wystawy o gen. Władysławie Andersie. Do incydentu doszło 4 marca 2016 r., czyli w ostatni dzień kampanii wyborczej w wyborach uzupełniających do Senatu. Działacze KOD sprzeciwiali się wykorzystywaniu wystawy do prowadzenia kampanii przez Annę Marię Anders. Wraz z nią byli tam m.in. szef MSWiA Mariusz Błaszczak i wiceminister tego resortu Jarosław Zieliński.