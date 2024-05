Uciekinier opublikował podpis Komorowskiego. Mamy reakcję byłego prezydenta

Tomasz Szmydt uciekł na Białoruś i poprosił o azyl polityczny. Znany z afery hejterskiej sędzia zamieścił w internecie postanowienie o powołaniu go do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego podpisane przez Bronisława Komorowskiego. Były prezydent w rozmowie z Wirtualną Polską kategorycznie reaguje na ruch uciekiniera. - Wykreował go pan Ziobro - mówi.