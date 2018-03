Sędzia spowodowała 2 kolizje. Uchylono jej immunitet

Sędzia Małgorzata J. ze Szczecina zostanie pociągnięta do odpowiedzialności. W październiku spowodowała 2 kolizje. Do tej pory nie udało się pozbawić jej immunitetu, bo zasłaniała się chorobą.

Dotychczas Małgorzata J. otrzymywała wynagrodzenie w wysokości ok. 8 tys zł. Jej pensja od wielu miesięcy była pomniejszona o 20 proc., bo przebywała na zwolnieniu lekarskim. Również w dniu, kiedy spowodowała kolizje, jechała do sądu, by dostarczyć odpowiednie zaświadczenie od lekarza.