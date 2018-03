Prezes SO w Łodzi rezygnuje. Powołał go Zbigniew Ziobro

Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi Dariusz Limiera złożył rezygnację ze stanowiska. Powód? "Chcę zapobiec dalszym podziałom środowiska sędziowskiego w okręgu Sądu Okręgowego w Łodzi oraz wobec braku wsparcia ze strony tego środowiska" - czytamy w oświadczeniu Limiery.

Poprzednim prezesem łódzkiego Sądu Okręgowego był sędzia Krzysztof Kacprzak. Został odwołany w trakcie kadencji, w połowie stycznia. Ministerstwo Sprawiedliwości tłumaczyło swoją decyzję fatalnymi wynikami w opanowaniu spraw karnych w SO w Łodzi. Jednak to miało być tylko pretekstem - miał to stwierdzić wprost nowy prezes na zebraniu sędziów.