Sędzia po alkoholu spowodowała dwie kolizje. Nadal otrzymuje wynagrodzenie

Jest zawieszona do maja, przez cały ten czas będzie pobierać wynagrodzenie? Sędzia Małgorzata J., która w październiku spowodowała dwie kolizje, co miesiąc dostarcza zaświadczenia lekarskie. Tym sposobem otrzymuje 80 proc. wypłaty. To wciąż spora suma.



23 października sędzia Małgorzata J. spowodowała dwie kolizje (East News, Fot: Piotr Kamionka/REPORTER)

Małgorzata J., przewodnicząca XIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego w szczecińskim sądzie, została zawieszona po tym, jak 23 października spowodowała dwie kolizje. Wciąż jest więc formalnie zatrudniona. Przedkładając co miesiąc zwolnienie lekarskie, rozwiązanie całej sprawy się opóźnia, ale sędzia cały czas otrzymuje wynagrodzenie.

O sprawie donosi "Super Express". Sędzia ma pobierać wypłatę w wysokości ok. 8 tys. zł. Wszystko dzięki temu, że od czerwca przebywa na zwolnieniu lekarskim i regularnie je przedłuża.

W trakcie kolizji sędzia miała we krwi 0,8 promila alkoholu. W jednym z wypadków miała uciec z miejsca zdarzenia. Podobno sama zgłosiła się na policję i zgodziła na badanie alkomatem. Tego samego dnia złożyła zaświadczenie lekarskie, które było kontynuacją poprzednich zwolnień, trwających od 19 czerwca.

- Postępowanie dyscyplinarne jest w toku, są przesłuchiwani świadkowie. Sędzia jest zawieszona do 15 maja 2018 r. Ale formalnie Małgorzata J. jest zatrudniona, bowiem przebywa na zwolnieniu lekarskim. Pobiera 80 proc. wynagrodzenia. Zaświadczenia lekarskie są dostarczane raz w miesiącu. Jak się kończy jedno, donoszone jest kolejne - powiedział "Super Expressowi" Tomasz Szaj, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Szczecinie.

- Prowadzimy postępowanie w sprawie. Nikomu na razie nie postawiliśmy zarzutów - poinformowało z kolei biuro prasowe Prokuratury Krajowej.

Kulisy sprawy

Przypomnijmy, że w październiku Prezes Sądu Rejonowego zarządził przerwę w wykonywaniu czynności Małgorzaty J. na maksymalny okres przewidziany ustawą - miesiąc.

Zawieszona sędzia została także odwołana ze stanowiska przewodniczącej 13. Wydział Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego.

Sprawą zajmuje się też sąd dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Szczecinie, który bada sprawę prowadzenia samochodu przez oskarżoną pod wpływem alkoholu. W tym wypadku kobiecie grozi odebranie immunitetu. Za kierowanie autem w stanie nietrzeźwości grozi jej kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch.

Warunkiem postawienia zarzutów jest uchylenie immunitetu.