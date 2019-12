Sędzia Paweł Juszczyszyn ponosi konsekwencje. Rzecznik KRS Maciej Mitera: nie potrzebuje obrony

- To budzi pewne wątpliwości - stwierdził rzecznik KRS Maciej Mitera. Tak skomentował decyzję o zawieszeniu sędziego Pawła Juszczyszyna. Ocenił, że sędzia jest odważny, ale nie do końca rozumie jego działania.

Mitera przyznał, że zawieszenie Juszczyszyna "budzi pewne wątpliwości" i gdyby to od niego zależało, nie cofnąłby mu delegacji. Na pytanie o to, czy zwracając się do Kancelarii Sejmu, przekroczył uprawnienia, Mitera odpowiedział, że Juszczyszyn miał do tego prawo. - Tylko co by mu to dało? Nic - dodał.