Sędzia Paweł Juszczyszyn nie przyszedł do pracy. "Usprawiedliwiona nieobecność"

Sędzia Paweł Juszczyszyn nie pojawił się w poniedziałek w pracy. Nie będzie go też we wtorek. To nieobecność usprawiedliwiona. W poniedziałek minął termin zawieszenia sędziego w orzekaniu.

Paweł Juszczyszyn, sędzia Sądu Rejonowego w Olsztynie

Sędzia Paweł Juszczyszyn był zawieszony w pracy do 29 grudnia. Taką decyzję podjął jego szef, prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie Maciej Nawacki. To była kara za to, że Juszczyszyn zażądał od Kancelarii Sejmu list poparcia sędziów do nowej Krajowej Rady Sądowniczej.

Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego zdecydowała 23 grudnia, że Juszczyszyn może wrócić do orzekania.

"Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, a przez to nie jest sądem w rozumieniu prawa krajowego (wyrok SN z 5.12.2019 r., III PO 7/18). Dlatego też, do wykonywania czynności służbowych, w tym do orzekania w Sądzie Okręgowym w Olsztynie, wracam po 29 grudnia 2019 r., zgodnie z zarządzeniem Macieja Nawackiego, prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie z 29 listopada 2019 r." - napisał po tym wyroku sędzia Juszczyszyn na Facebooku.

W poniedziałek Maciej Nawacki, szef Juszczyszyna powiedział PAP, że sędziego nie będzie w poniedziałek i wtorek, a jego "nieobecność jest w pełni usprawiedliwiona".

Paweł Juszczyszyn: Sędzia nie może bać się polityków

Paweł Juszczyszyn był delegowany do Sądu Okręgowego w Olsztynie. Rozpoznając apelację w sprawie cywilnej, nakazał kancelarii Sejmu udostępnienie list poparcia kandydatów do nowej KRS. Chciał w ten sposób sprawdzić, czy sędzia nominowany przez nową Radę ma uprawnienia do orzekania. Po tej decyzji został zawieszony na miesiąc w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, a minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro cofnął mu delegację do Sądu okręgowego w Olsztynie.

Ukarany sędzia wystąpił na konferencji prasowej, na której oświadczył, że prawo stron do rzetelnego procesu jest dla niego ważniejsza niż jego sytuacja zawodowa.

- Sędzia nie może bać się polityków, nawet jeśli mają wpływ na jego karierę. Apeluję do koleżanek i kolegów sędziów, aby zawsze pamiętali o rocie ślubowania sędziowskiego, orzekali niezawiśle i odważnie - powiedział dziennikarzom.

