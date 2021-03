Sędzia oskarżony o brutalny gwałt na sędzi. Akt trafił do sądu

Sędzia z Bydgoszczy Jakub został oskarżony o zgwałcenie sędzi . "Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej skierował do Sądu akt oskarżenia przeciwko Jakubowi K. – sędziemu Sądu Rejonowego w Bydgoszczy. Zarzuty aktu oskarżenia dotyczą zgwałcenia oraz naruszenia czynności narządu ciała sędzi" – informuje w środę PK.

Bydgoszcz. Sędzia oskarżony o brutalne zgwałcenie sędzi. Grozi mu 12 lat więzienia

Przypomnijmy, że zgodę na pociągnięcie mężczyzny do odpowiedzialności karnej wyraziła wcześniej Izba Dyscyplinarna SN. W sierpniu sędziemu uchylono immunitet.

Jakub M. miał zgwałcić kobietę w czerwcu 2019 roku. Wczesnym rankiem przyjechał pod dom sędzi, będąc w stanie upojenia alkoholowego. PK podkreśla, że wcześniejsze ich relacje nie wskazywały na to, że sędzia powinna się go obawiać. Po wejściu do domu, Jakub K. dopuścił się brutalnego gwałtu, jednocześnie bijąc i dusząc kobietę. Spowodował u niej obrażenia skutkujące naruszeniem czynności narządu ciała, trwającym nie dłużej niż 7 dni – podaje Prokuratura Krajowa.