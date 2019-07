Sędzia od Amber Gold nadal czyta wyrok. To już dwa miesiące

Sypie się plan doprowadzenia do finału sprawy twórców piramidy finansowej Amber Gold. Sędzia, która od wielu tygodni zajmuje się czytaniem zapisanego w 60 tomach wyroku dwukrotnie odwołała "czytanie", a w sierpniu chce iść na urlop.

Jak dowiaduje się WP, w ostatnim tygodniu sędzia dwukrotnie odwołała czytanie akt. W sierpniu chce wybrać się na urlop. To mogą być pierwsze symptomy zmęczenia najbardziej kuriozalnym zadaniem w historii polskiego sądownictwa. Odczytywanie wyroku trwa już od 21 maja (3-4 całodniowe sesje w tygodniu), a wciąż pozostało prawie 20 tomów akt.

Wyrok w sprawie Amber Gold. Dramat sędzi trwa

W najbliższy czwartek i piątek sędzia znowu będzie czytać. Po pierwszych doświadczeniach Lidia Jedynak wyćwiczyła już specjalną metodologię. Otwarte szeroko okno sali zapewnia dopływ świeżego powietrza. Na stole stoi duża szklanka z wodą. Sędzia, wodząc palcem po stronach, odczytuje długie akapity tekstu. Na jednym głębokim wydechu wypuszcza z siebie trudny do rozpoznania potok słów.

- Nie podjąłbym się takiego zadania za żadne pieniądze. To jest idiotyzm do kwadratu. Równie dobrze można by nagrywać książkę telefoniczną jako audiobook - komentuje dla WP zawodowy lektor Tomasz Knapik.