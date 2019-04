Sędzia Łączewski nadal z immunitetem. Ziobro komentuje decyzję sądu

- Działał bez skrupułów, bez zmrużenia oka, w sposób bezczelny - tak Zbigniew Ziobro ocenia sędzię Wojciecha Łączewskiego. Minister Sprawiedliwości twierdzi, że Sąd Dyscyplinarny powinien rozstrzygnąć, czy Łączewski popełnił przestępstwo.

Sąd dyscyplinarny w Krakowie umorzył postępowanie o uchylenie immunitetu sędziemu Wojciechowi Łączewskiemu. Tym samym prokuratura nie będzie mogła przedstawić mu zarzutów. Chodzi o składania fałszywych zeznań. Sędzia Łączewski zgłosił, że doszło do włamania do prowadzonych przez niego pod fikcyjnymi nazwiskami kont na Twitterze. Śledczy uznali, że wbrew twierdzeniu sędziego takie zdarzenie nie miało miejsce.

Do sprawy odniósł się prokurator generalny Zbigniew Ziobro, który stwierdził, że przypadek sędzi Łączewskiego to kolejny dowód na to, że "myślenie kastowe" jest wciąż obecne w polskim systemie sprawiedliwości. - Biegli w sposób niebudzący wątpliwości wykazali, że nikt nie włamał się na konto - mówił minister sprawiedliwości na konferencji prasowej.