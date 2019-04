Sędzia Łączewski nadal z immunitetem. Jest decyzja sądu

Sąd dyscyplinarny w Krakowie umorzył postępowanie o uchylenie immunitetu sędziemu Wojciechowi Łączewskiemu. Tym samym prokuratura nie będzie mogła przedstawić mu zarzutów.

Decyzja zapadła na posiedzeniu niejawnym. O decyzji poinformował dziennikarzy Tomasz Szymański, rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Krakowie.- Jest to tak zwane umorzenie formalne, a nie tworzy powagi rzeczy osądzonej, czyli to nie zamyka drogi do ponownego ewentualnego złożenia wniosku o uchylenie immunitetu - wyjaśnił sędzia Szymański.