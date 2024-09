Czy Sebastiana M. ochroni złota wiza? Szef MSZ jasno

Już wcześniej zapowiadał on, że porozmawia ze swoim odpowiednikiem ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich na temat ekstradycji Sebastiana M. poszukiwanego w związku z wypadkiem na autostradzie A1, do którego doszło we wrześniu 2023 r. W jego wyniku zginęła trzyosobowa rodzina - rodzice oraz ich 5-letni syn. Poszukiwany łódzki biznesmen zbiegł do Dubaju, gdzie przebywał przez pewien czas w areszcie, lecz później uzyskał status rezydenta kraju.