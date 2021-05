Sebastian Kaleta gościem programu "Tłit"

Zapraszamy na "Tłit". Od poniedziałku do piątku, o godz. 8.30 na stronie głównej Wirtualnej Polski. Zapraszamy na rozmowy z osobami, które kształtują naszą rzeczywistość. Dzisiaj gościem programu jest wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta (Solidarna Polska).

Co dziś w programie? Posłowie Solidarnej Polski w większości zagłosowali przeciwko ratyfikacji ustawy o Zasobach Własnych UE (Funduszowi Odbudowy - przyp. red.). Sprawę komentował w piątek programie "Tłit" Wirtualnej Polski wiceszef MSZ Paweł Jabłoński. - Niepopieranie pieniędzy dla Polski to głosowanie przeciwko interesowi Polski - nie mam żadnych powodów, żeby to ukrywać - stwierdził jednoznacznie. - I ja to kolegom z Solidarnej Polski mówię osobiście, bezpośrednio - wielokrotnie z nimi o tym rozmawiałem. Mam wrażenie, że część z nich zgadza się ze mną, zgadza się z podejściem, że jakiekolwiek próby udawania, że to nie jest naruszanie polskiej suwerenności, to czysta polityczna demagogia - kontynuował Jabłoński.

Wiceminister podkreślił, że "nie ma mowy o jakimkolwiek uwspólnotowieniu długu". - Więcej - nie ma mowy o tym, żeby poszczególne państwa były obciążane zobowiązaniami innych państw - zaznaczył. Jak mówił Jabłoński, "w teorii można sobie wyobrażać bardzo różne, kosmiczne scenariusze, tylko z realizmem to nie ma to nic wspólnego". Pytany, czy Zbigniew Ziobro się myli, odpowiedział: "Myli się. Niestety trzeba to powiedzieć wprost". Co na to Sebastian Kaleta?

Sejm ratyfikował europejski Fundusz Odbudowy. Teraz ustawą o ratyfikacji zajmie się Senat. Jak w tej sprawie zagłosuje senator PiS Jan Maria Jackowski? - Ja już na ten temat się wypowiadałem. Mam nadzieję, że w Senacie zostaną przeprowadzone dość szczegółowe analizy, również wszelkich skutków finansowych dla Polski - stwierdził w programie "Newsroom". - W Sejmie przyjęto taką zasadę, że w ogóle lub prawie nie dyskutowano na ten temat. Można powiedzieć, że mieliśmy do czynienia z dość bezprecedensową sytuacją, że przy tak ważnym akcie, który będzie dotyczył przyszłości Polski, przyszłości politycznej, gospodarczej i społecznej, nie przeprowadzono dyskusji. Nawet nie dopuszczono ministra konstytucyjnego, jakim jest pan minister Zbigniew Ziobro, do tego, by on wypowiedział się na ten temat - dodał.

- W Senacie na pewno będzie głęboka debata na ten temat i wszystko wskazuje na to, że ja nie poprę tej ratyfikacji - zapowiedział senator Jackowski. Dodał jednak, że jeśli podczas dyskusji zostanie przekonany, że będzie to korzystne dla Polski, to zdanie zmieni.

Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że wyroki wydawane przez Trybunał Konstytucyjny, w składzie którego zasiadają tzw. sędziowie-dublerzy, naruszają prawo do rzetelnego procesu. W sprawie piątkowego wyroku szybko zabrała głos prezes TK Julia Przyłębska. - Europejski Trybunał Praw Człowieka bez podstawy prawnej i poza kompetencjami wydał wyrok w sprawie składu polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Stanowi to rażące naruszenie prawa i nie znajduje jakiejkolwiek podstawy w aktach prawa międzynarodowego konstruujących status Trybunału w Strasburgu. Bezprawne wkroczenie przez ETPCz w kompetencje Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w obszarze wyboru sędziów Trybunału Konstytucyjnego oraz kompetencji Prezydenta RP do przyjęcia ślubowania od osoby wybranej przez Sejm nie wywołuje żadnych skutków w polskim porządku prawnym - powiedziała Przyłębska w rozmowie z PAP.

Ojciec Tadeusz Rydzyk, który niedawno zasiadł na ławie oskarżonych przez nieudzielenie przez swoją fundację Lux Veritatis informacji na temat wydatkowania środków otrzymanych od rządu, stworzył kolejny dramatyczny apel w swojej obronie. Wezwał w nim zwolenników do przesyłania do prezydenta pisma, którego wzór znalazł się na stronie Radia Maryja. "Może to jest zapowiedź końca Polski?" - obawia się zakonnik