"SE": Astronomiczne zarobki i przywileje rektora Politechniki Opolskiej

Opolska prokuratura bada, czy prof. Marek Tukiendorf, rektor Politechniki Opolskiej, zgodnie z prawem pobiera aż 33 tys. zł wynagrodzenia - donosi "Super Express". I opisuje inne "luksusy rektora".

Senat Politechniki Opolskiej zdecydował w 2016 r., że rektor otrzyma dodatek specjalny do pensji w wysokości 13 tys. zł miesięcznie. Miał być sfinansowany z budżetu uczelni.

Na uczelni zawrzało, bo od tej pory wynagrodzenie rektora wynosi 33 tys. 600 zł, a średnia pensja profesorska to 6 tys. zł. Poza tym uczelnia zmaga się z kłopotami finansowymi - budżet zatwierdzony na 2019 r. zakłada ponad 2 mln straty - donosi opole.wyborcza.pl. Przedstawiciele trzech związków zawodowych działających na terenie Politechniki Opolskiej protestują przeciwko dodatkowi dla rektora, twierdząc, że nie ma na to pieniędzy.

Egzotyczne podróże rektora

W związku z tym rektor zwrócił się do senatu pod koniec lutego tego roku o zawieszenie dodatku oraz zgodę na dorabianie poza uczelnią. Senat uczelni przyjął obie uchwały, ale nie określił daty zawieszenia dodatku. Związkowcy twierdzą, że może to oznaczać, że za jakiś czas po cichu dodatek zostanie znów przyznany rektorowi.

Ale to nie koniec kłopotów Marka Tukiendrofa. Jak donosi "Super Express", rektor korzysta również z innych przywilejów. Chętnie wyjeżdża w delegacje i podróżuje po świecie. Był już na Kubie, Jamajce Kajmanach, w Indiach, na Dominikanie i Tajlandii. Roczny koszt delegacji wyniósł ok. 200 tys. zł. W czasie wielu podróży korzystał z saloników VIP, za które trzeba dodatkowo zapłacić.

Dodatek na paliwo

- Nie mam sobie nic do zarzucenia - powiedział "Super Expressowi" Marek Tukiendorf. Tłumaczy, że delegacje były służbowe, a salonik VIP wynajmował, bo potrzebował "spokojnego miejsca do pracy z dostępem do internetu".