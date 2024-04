Scysja w programie na żywo. "Miłosz, umiej się przyznać do błędu"

We wtorek na antenie Polsat News Daniel Milewski starł się z Miłoszem Motyką. Między politykami wywiązała się ostra dyskusja nt. dofinansowania, które polskie firmy zbrojeniowe uzyskały z UE. Na ich konta wpłynęło jedynie 2 mln euro z wartego 500 mln euro programu ASAP. Politycy koalicji rządzącej i opozycji spierają się o to, który rząd nie dopilnował tego, by Polska otrzymała więcej środków.