Materiał powstał we współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Funduszu Rozwoju Regionalnego

Ścieżka SMART to największy instrument wsparcia innowacyjnych przedsiębiorców. Jest realizowany w Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą składać wnioski do Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Duże firmy oraz konsorcja firm i innych organizacji wnioskują do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.