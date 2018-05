Ścieki w Motławie. Gdańsk walczy z awarią przepompowni

Awaria przepompowni Ołowianka wciąż trwa, a do Motławy wciąż płyną miliony litrów ścieków. Sprawę zbada prokuratura i specjalna komisja. Tymczasem do rzeki zwalany jest też gruz.

Gdańsk wciąż walczy zawarią przepompowni ścieków na Ołowiance. We wtorek awarii uległy silniki obsługujące maszyny - by zapobiec zalaniu niżej położonych dzielnic Gdańska i Sopotu, zdecydowano o zrzucie ścieków do Motławy. To dziesiątki milionów litrów. Postępowanie sprawdzające w tej sprawie prowadzi już gdańska prokuratura. Przyczyny i odpowiedzialnych za awarię wskaże też specjalna komisja.