Schwarzenegger jest "zauroczony" Polską. "Był pod dużym wrażeniem"

Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski powiedział, ze obecnemu na szczycie klimatycznym Arnoldowi Schwarzeneggerowi spodobała się Polska. Podał również więcej szczegółów dotyczących organizacji lotu Wałęsy na pogrzeb George'a H. W. Busha.

Spychalski odniósł się również do wspólnego lotu prezydenta i Lecha Wałęsy na pogrzeb George'a H. W. Busha. - Trudno mi komentować postępowanie Lecha Wałęsy. To jego decyzja, że taką koszulkę ubrał, że tak poleciał ubrany - powiedział. Były prezydent miał na sobie t-shirt z napisem "konstytucja".

Rzecznik Dudy podkreślił różnicę między ich rolą w USA. Duda poleciał, by reprezentować Polskę, a Wałęsa został zaproszony przez rodzinę. - Wiem, że to jest szczegół, ale dość istotny - podkreślił. Dodał też, że gdy biuro byłego prezydenta zgłosiło się do kancelarii Dudy z prośba o pomoc, odpowiedź była pozytywna. - Możemy Lecha Wałęsa oczywiście oceniać różnie i to takie delikatne określenie. Jednak, co by nie mówić, reprezentował majestat państwa polskiego i zaoferowaliśmy pełną pomoc - dodał.