Samolot z Andrzejem Dudą i Lechem Wałęsą wylądował w bazie Andrews w USA

Prezydent Andrzej Duda i była głowa państwa Lech Wałęsa są już w USA. Polecieli tam wspólnie na uroczystości pogrzebowe byłego prezydenta USA George'a H.W. Busha. - Rozmawialiśmy chwilę, ale każdy miał swoje sprawy - odparł prezydent pytany, czy podczas lotu dyskutował z Wałęsą. - Większość lotu przespaliśmy - dodał.

Lech Wałęsa, który był prezydentem w tym samym czasie co George H.W. Bush, dostał zaproszenie na pogrzeb polityka. By tam dotrzeć zwrócił się z prośbą do prezydenta Andrzeja Dudy o to, by mógł razem z nim polecieć do USA.