Schreiber mocno o immunitecie Morawieckiego. "Cała sprawa jest hucpą"

- Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że będzie się zrzekał immunitetu. Powiem szczerze, że nie widzę powodu ku temu, ponieważ jest to sprawa polityczna. Cała sprawa jest hucpą, która ma przykryć kolejne kompromitacje rządu - mówił poseł Łukasz Schreiber z PiS o uchyleniu immunitetu Mateusza Morawieckiego. Prokuratura Okręgowa w Warszawie złożyła do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Mateusza Morawieckiego w związku z organizacją tzw. wyborów kopertowych w 2020 roku. Reporter WP Jakub Bujnik rozmawiał o tym w sejmie z posłem Schreiberem z PiS. Zdaniem polityka prawicy jest to wyłącznie "sprawa polityczna" i jej celem jest znalezienie tematu zastępczego za niepowodzenia rządu Donalda Tuska. Byłemu premierowi zarzuca się jednak przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków, co miało doprowadzić do nieuzasadnionego wydatkowania środków publicznych.